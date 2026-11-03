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Спорт

«Спартак-Волгоград» открыл второй тур победой над «Востоком» – 16:15

Спорт 03.11.2026 20:40
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03.11.2026 20:40


В Волгограде стартовал второй тур Суперлиги чемпионата Евразийской ватерпольной лиги среди мужских команд. Ватерполисты местного «Спартака» выдали напряжённейший матч с закрученной интригой и в упорной борьбе переиграли «Восток» – 16:15.

Со стартового свистка завязалась упорная борьба: московские спортсмены отличились в дебюте дважды, но волгоградцы ответили двумя точными бросками, сравняв счёт за 25 секунд до конца четверти – 2:2.


Во втором периоде страсти разгорелись ещё больше: гости забивали, «Спартак‑Волгоград» отвечал и вновь выровнял счёт под самый занавес – 4:4.


После большого перерыва хозяева бассейна забили три безответных мяча, после чего наступило относительное затишье. Лишь перед заключительной четвертью команды устроили голевое шоу: «Восток» за 56 секунд до перерыва сократил разницу до двух мячей, но «красно‑белые» в течение 33 секунд забили дважды и за 5 секунд до сирены ушли в отрыв в третьей восьмиминутке – 6:2.


В заключительном периоде шла равная борьба, команды обменивались забитыми мячами, и после гола Романа Усова за 4 минуты до конца матча вновь началось невероятное. Со счета 11:16 московские ватерполисты устроили камбэк, забив четырежды, а последний мяч влетел за 27 секунд до финальной сирены. Итоговая победа волгоградцев – 16:15.


Сергей Буланаев после матча разобрал, как складывалась игра: 

– Мы стараемся показывать стабильную игру от первого до четвёртого периода, но пока выходит так, что первые два отрезка будто раскачиваемся. Только к третьему‑четвёртому приходим в тонус – и тогда уже начинает получаться.

При этом игрок не стал уходить от неудобного вопроса про концовку: 

Да, думаю, расслабились, – признал он. Именно эта потеря концентрации в решающие минуты и стоила команде отрезка – четвёртый период «Спартак‑Волгоград» проиграл 4:7.


МКСШОР «Восток» – «Спартак-Волгоград» – 15:16 (2:2, 4:4, 2:6, 7:4)

3 ноября, 12:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 2.

Волгоград. Бассейн: Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Игорь Аникин (Астрахань).

МКСШОР «Восток»: Тишкин – Полухин (4), Коротков, Рябов (2), Юфа (3), Николаев, Иванников (1) – Гудованый, Ганиев (3), Онищенко, Кутузов (2), Хасанов, Иванов, Корнеев.

«Спартак-Волгоград»: Буров – Жабкин, Усов (6), Шайхутдинов (2), Рудай, Буланаев (2), Махиянов (4) – Трусов, Еськов, Шулев (2), Андрюков, Носаев, Чуксин, Власов.

Выигранные спринты: 1 – 3.

Удаления: 10 – 11.

5-метровые/голы: 3/3 – 2/2.

Броски по воротам: 32 – 37.

Эффективность бросков: 47% – 43%.


Следующий матч «Спартак-Волгоград» проведет 4 ноября с лидером чемпионата – казанским «КОС-СИНТЕЗ». Начало в 12:00.









Александр Веселовский

Фото Андрей Поручаев / V102.RU

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