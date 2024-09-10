



Жители Ворошиловского района Волгограда обеспокоены срывом сроков капитального ремонта монумента защитникам Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», памятник, установленный в сквере на ул. Радомской, давно нуждался в реставрации, однако вместо восстановления строители разбили облицовку сооружения, нарушили кладку постамента, завалили прилегающую территорию мусором и бросили в таком состоянии.

По словам обратившихся в редакцию горожан, проблемы с ремонтом памятника начались сразу же после заключения городской администрацией контракта на производство работ. Документ был подписан в начале июля 2024 года, однако своевременно на объект никто так и не вышел.

- У меня родственники живут на Дар-горе, и я каждую неделю прохожу по этому скверу. На памятник без слёз не взглянешь, и никто ничего не делает. В середине августа установили ограждение, и на этом весь запал строителей иссяк, - подчеркнула волгоградка.

По словам женщины, даже ограждение здесь было установлено лишь после шумихи, возникшей 10 августа, когда на ненадлежащее состояние монумента обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, поручив региональному следственному управлению организовать процессуальную проверку.

Уже после этого, ближе к концу лета, строители набегом произвели демонтаж прилегающей к памятнику тротуарной плитки, частично отбили бетонный слой, которым был отделан постамент, в результате чего основание монумента приобрело ещё более удручающий вид.

Журналисты ИА «Высота 102» дважды побывали на месте работ, однако застать здесь хоть кого-то из специалистов-рестораторов так и не получилось.

Вот в таком виде памятник защитникам Сталинграда в сквере на ул. Радомской находился 1 сентября 2024 года:





















А в таком виде монумент можно наблюдать 10 сентября 2024 года:













Очевидно, что строительные работы на объекте не ведутся. Более того, даже груды строительного мусора и те застыли в ожидании не то чуда, не то отмашки потомков защитников Сталинграда. При этом, согласно контракту, подписанному между МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» и ООО «Новое возрождение», реставрация должна была завершиться к 15 сентября 2024 года. Судя по всему, соблюсти сроки никто даже не собирается попытаться.

Редакция попросила администрацию Волгограда прокомментировать сложившуюся ситуацию. Как выяснилось, властей раскуроченное состояние памятника не смущает, по крайней мере, озабоченность в словах представителей муниципалитета не прослеживается.

- По действующему порядку после заключения контракта подрядная организация обязана получить в профильном ведомстве разрешение на проведение работ на объекте культурного наследия. До получения разрешения подрядчик не имел правовых оснований для начала работ, и только выполнил ограждение памятника. Соответствующая документация была получена подрядчиком во второй половине августа, поэтому в ближайшее время специалисты смогут приступить к приведению мемориала в порядок, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

В свою очередь в облкультнаследия подтвердили, что подрядчик действительно обращался в комитет за разрешением на начало работ, однако отметили, что документ был выдан в максимально сжатые сроки.

- 24 июля 2024 года в комитет поступило заявление от ООО «Новое возрождение» с просьбой разрешить проведение работ по сохранению объекта. Комитет подготовил и выдал разрешение на производство работ на 12-й рабочий день - 8 августа, хотя регламентный срок допускает рассмотрение таких заявлений до 30 рабочих дней, — уточнили в комитете государственной охраны памятников культурного наследия Волгоградской области.

Редакция попыталась связаться с руководством специализированной организации, осуществляющей реставрацию памятника. На установленном вокруг объекта культурного наследия ограждении закреплён информационный стенд с контактами компании. Однако, несмотря на многочисленные попытки дозвониться по указанному номеру, никто так и не взял трубку.

Отметим, на обновление памятника в сквере на ул. Радомской благодарными потомками героев-защитников Сталинграда из бюджета было выделено 3,3 млн рублей.