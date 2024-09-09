Минздрав разрешил ВолгГМУ испытание нового препарата для диабетиков

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета приступили к клиническим испытаниям нового препарата для лечения сахарного диабета 2-го типа, передает V102.RU.

По информации ВолгГМУ, инновационный препарат «Дипиарон» был разработан фармакологами Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ под руководством члена-корреспондента РАН, профессора кафедры фармакологии и фармации Института НМФО ВолгГМУ Ивана Тюренкова.

- Уникальность «Дипиарона» заключается в способности сохранять бета-клетки поджелудочной железы, стимулировать выработку инкретинов и инсулина, уменьшать тощаковый и постпрандиальный уровень глюкозы в крови, снижать потребление пищи и массу тела. Это позволит остановить прогрессирование заболевания и предотвратить развитие его поздних осложнений, - пояснили в университете.

Разрешение на клинические испытания выдало Министерство здравоохранения России. В настоящее время идет набор участников испытаний.

Волгоградские ученые отмечают, что сейчас в России наблюдается серьезный рост заболеваемости сахарным диабетом, причем значительная часть пациентов остается не диагностированными. Отсутствие лечения приводит к развитию различных осложнений, которые могут привести к инвалидизации и преждевременной смертности пациентов.