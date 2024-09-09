Кандидаты от ЕР лидируют по одномандатным округам в Волгоградской области

Предварительные итоги голосования на прошедших выборах в Волгоградскую областную думу показывают, что кандидаты от «Единой России» лидируют в одномандатных округах, передает V102.RU со ссылкой на данные по состоянию на 6:50 утра 9 сентября. Среди них много бывших депутатов регпарламента, которые будут работать в облдуме уже не первый созыв. Однако есть и новые лица, среди них, к примеру, вдова Героя России волжанка Мария Аплеталина и участник СВО Игорь Воробьев.
Лидеры голосования в одномандатных округах:
- Урюпинский одномандатный избирательный округ №1
Пополитов Дмитрий Владимирович («Единая Россия»)
- Новоаннинский одномандатный избирательный округ №2
Марамыгин Юрий Александрович («Единая Россия»)
- Михайловский одномандатный избирательный округ № 3
Гордиенко Лариса Викторовна («Единая Россия»)
- Жирновский одномандатный избирательный округ № 4
Шевченко Александр Федорович («Единая Россия»)
- Городищенский одномандатный избирательный округ № 5
Самохин Иван Андреевич («Единая Россия»)
- Калачевский одномандатный избирательный округ № 6
Распутина Татьяна Викторовна (Самовыдвижение)
- Камышинский одномандатный избирательный округ № 7
Крикунов Дмитрий Григорьевич («Единая Россия»)
- Палласовский одномандатный избирательный округ № 8
Булгаков Сергей Викторович («Единая Россия»)
- Среднеахтубинский одномандатный избирательный округ № 9
Струк Михаил Владимирович («Единая Россия»)
- Волжский одномандатный избирательный округ № 10
Григоров Дмитрий Николаевич («Единая Россия»)
- Волжский одномандатный избирательный округ № 11
Аплеталина Мария Сергеевна («Единая Россия»)
- Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 12
Романов Игорь Александрович («Единая Россия»)
- Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 13
Нелепин Александр Сергеевич («Единая Россия»)
- Дзержинский одномандатный избирательный округ № 14
Таев Андрей Георгиевич («Единая Россия»)
- Дзержинский одномандатный избирательный округ № 15
Соловьева Ирина Анатольевна («Единая Россия»)
- Центральный одномандатный избирательный округ № 16
Головачева Тамара Петровна (КПРФ)
- Советский одномандатный избирательный округ № 17
Шарифов Руслан Вагитович («Единая Россия»)
- Кировский одномандатный избирательный округ № 18
Коротков Станислав Владимирович («Единая Россия»)
- Красноармейский одномандатный избирательный округ № 19
Воробьев Игорь Александрович («Единая Россия»)