Не вставая с кушеток: в Волгограде роженицы дружно голосуют за губернатора и депутатов





6 сентября в Волгоградской области стартовало трёхдневное голосование на выборах губернатора и депутатов. Как сообщает ИА «Высота 102», выполнить свой гражданский долг могут все желающие, в том числе и граждане, находящиеся в медицинских учреждениях. Один из мобильных избирательных пунктов сегодня работал и в перинатальном центре №2 города Волгограда.







- Для меня сегодня двойной праздник, с одной стороны, начались выборы в Волгоградской области, с другой, у меня сегодня родились двое сынишек, и я теперь стала многодетной мамой, - рассказала журналистам одна из рожениц Надежда Бубнова. – Хочу обратиться ко всем жителям области, вне зависимости от того, где вы сейчас находитесь, вы можете и должны сделать свой выбор. Приходите и обязательно проголосуйте за своё будущее.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» уже сообщала, что по состоянию на 15:00 явка в Волгоградской области составила 13,10%. В этот раз впервые выборы главы региона проходят в течение трёх дней. Ранее, в 2019 году, в выборах губернатора приняли участие 760 тыс. человек или 41,22% населения.

Фото и видео: ГБУЗ "ВОКПЦ №2"