Появились первые данные о явке избирателей в Волгоградской области

Общество 06.09.2024 16:30
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06.09.2024 16:30
По состоянию на 15 часов 6 сентября явка избирателей составила 13,10%. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в волгоградском облизбиркоме.
- В первый день голосования жители Волгоградской области активно идут на избирательные участки с самого утра. Как показывает опыт прошлых избирательных кампаний, многим избирателям удобно проголосовать как раз в пятницу, в последний рабочий день, освободив тем самым себе выходные, - прокомментировала электоральный процесс заместитель председателя избирательной комиссии Волгоградской области Юлия Чернышкова.
Избирательные комиссии работают в штатном режиме, на участках присутствуют наблюдатели, представители средств массовой информации. Охрану общественного порядка осуществляют сотрудники полиции, казаки и дружинники, подчеркнули в ИКВО.
Напомним, сегодня в регионе стартовало голосование на выборах губернатора, депутатов областной думы, а также в 474 органы местного самоуправления на территории 29 муниципальных районов и трех городских округов. Жители региона выберут 175 глав сельских поселений и депутатов 299 представительных органов муниципальных образований.
В Единый день голосования в волгоградском регионе открылись 1404 избирательных участка.
Сегодня часть жителей региона уже проголосовала. Некоторые избиратели подошли к этому процессу креативно. Например, студент из Волжского пришел на избирательный участок в костюме Чебурашки.
Фото Избирком Волгоградской области t.me
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