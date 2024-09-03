В Волгограде суд принял дело родителей-садистов





В Тракторозаводский районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении Эдуарда Геворкова и Анастасии Солнышкиной, которые издевались над своим 5-летним сыном. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, 11 сентября в районном суде парочка предстанет впервые – на избрании меры пресечения в отношения них.

Ранее информагентством сообщалось, что с апреля 2022 по февраль 2024 год родной отец и мачеха избивали мальчика и тушили об его тело окурки. Эдуарда Геворкова и Анастасию Солнышкину задержали 14 мая этого года сотрудники правоохранительных органов.

Ребенка также поместили в социальный центр. Оба родителя на время расследования были отправлены под стражу. Однако Геворков попытался обжаловать данную меру пресечения, но апелляционная инстанция оставила его в СИЗО.



Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области