Первая неделя сентября запомнилась не только торжественными линейками по случаю Дня знаний, но и другими событиями, которые имеют важное значение не только для региона, но и страны. В Волгоградской области из-за СВО отменили молодежный фестиваль, наградили мать-героиню, показали экономику будущего, а под занавес недели в Волгоград прибыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Зарница 2.0» и памятник героям СВО

В Волгоградской области завершился всероссийский финал «Зарницы 2.0», который проводится в регионе третий год подряд на базе лагеря «Авангард» и центра «Юный ястреб». Итоговой точкой состязания стало полномасштабное сражение с участием военной техники на одном из военных полигонов под Волгоградом, где накануне побывал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он напомнил, что «Зарница 2.0» проводится по поручению руководства страны.





– Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда, где когда-то ваши деды и прадеды показали, что такое настоящее мужество. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами, — отметил Сергей Кириенко.

Уже позднее Сергей Кириенко с губернатором Андреем Бочаровым почтили память защитников Отечества на Мамаевом кургане. Отдельно глава региона показал гостям построенный в парке «Победа» у подножия главной высоты России народный мемориал в честь героев спецоперации по защите Донбасса. Создание памятника и музея СВО в Волгограде вышло на финишную прямую.





Отмена #ТриЧетыре

На минувшей неделе на заседании оргкомитета молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, к которому в Волгограде усиленно готовились в последние месяцы, глава региона сделал неожиданное заявление. Комментируя ситуацию на фронте и текущую ситуацию в Волгоградской области, Андрей Бочаров предложил перенести фестиваль на 2027 год.

– Считаю, сегодня не время для проведения больших, масштабных праздничных мероприятий, различных шоу с салютами, фейерверками и громогласными, яркими тостами. Необходимо сосредоточиться на выполнении стоящих перед нами очень сложных задач, связанных с обеспечением безопасности и развития, - подчеркнул Бочаров.

Высвободившиеся средства, а они немалые, будут направлены на поддержку бойцов СВО. Только один концерт с участием Чеботиной, «Пиццы» и Mia Boyka обошелся бы в 41,5 миллиона рублей.

Очереди к АЗС





В Волгограде и районах области очереди на заправки за бензином били рекорды. Каждый день автомобилисты вынуждены были тратить по много часов на то, чтобы заправить свои машины. К АЗС выстраивались многокилометровые очереди, затрудняя проезд по центральным улицам. Машины выстраивались друг за другом на километры. Такая картина наблюдалась к АЗС на ул. Пархоменко и на проспекте Ленина в Волгограде.

А в станице Преображенской Киквидзенского района в очереди за бензином умер 77-летний мужчина. Ему стало плохо после конфликта в очереди, а прибывшие медики уже ничем ему помочь не смогли.

На этом фоне в Облкомторг и ТЭК заявили, что в поступлении топлива в регион наметилась позитивная динамика. Чиновники сообщили, что в течение недели топливные компании будут наращиваться объемы поступлений топлива на АЗС Волгоградской области по новым каналам поставок.

Подъем в рейтинге инвестиций





По итогам 2026 года Волгоградская область впервые вошла в топ-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, поднявшись сразу на восемь позиций. Так, по данным администрации региона, по итогам 2025 года рост инвестиций в экономику региона вырос до 398,6 млрд рублей с 291,4 млрд рублей в 2023 году.

Современная экономика Волгоградской области строится не только на крупных заводах, но и на динамично развивающемся секторе малого и среднего предпринимательства. На фоне внешних вызовов количество самозанятых продолжает расти, а выручка технологических компаний за два года увеличилась в 3,2 раза. Это прямой результат работы институтов развития, созданных по поручению губернатора Андрея Бочарова. О драйверах роста и конкретные примеры – в отдельном материале.

День знаний и мать-героиня





В Волгоградской области 1 Сентября за парты сели 252,8 тысячи школьников, среди них – 22 тысячи первоклассников. Свои двери для них распахнули в регионе 702 школы.

Новый учебный год также начался в 50 средних специальных и 12 высших учебных заведениях. В техникумах и колледжах будут обучаться 69,3 тысячи молодых людей, а в вузах – 66 тысяч студентов. Во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки, которые посетили руководители города и области, депутаты и общественники.





Накануне Дня знаний в администрации Волгоградской области состоялось праздничное событие. Губернатор вручил жительнице Городищенского района Волгоградской области Валентине Филипповой, которая вместе с супругом воспитывает 11 детей, орден «Мать-героиня» и грамоту о присвоении этого высшего государственного звания. На торжественной церемонии присутствовали восемь младших детей, а также старший сын Алексей, прибывший специально на этот праздник из зоны СВО. В этом ему помогла администрация региона.

Фото администрации Волгоградской области / архив V102.RU