Жители станицы Преображенская Киквидзенского района Волгоградской области шокированы смертью 77-летнего мужчины, чья жизнь накануне внезапно оборвалась в очереди за бензином. У него осталась семья, дочь и внуки. Также у пенсионера есть сын, который находится на СВО.

– На выходных он собирался порыбачить и решил заправиться, залить 20 литров, поэтому и оказался вчера у АЗС. В очереди за бензином у него произошел какой-то конфликт, после чего ему резко стало плохо. Попросил вызвать скорую, но, к сожалению, умер до приезда медиков. У него были проблемы со здоровьем. Ничего удивительного, возраст же, а тут жара, нервы, – рассказали местные жители.

По их словам, в Преображенской простятся со своим станичником уже завтра, 7 сентября. Похороны назначены на этот день.

Напомним, как сообщали местные паблики, трагедия произошла 5 сентября в станице Преображенской на улице Строителей, где находится АЗС. Ранее указывалось, что медики провели пенсионеру реанимационные мероприятия, но помочь ему не смогли – мужчина скончался.

На данный момент официальных комментариев по этому происшествию в ГУ МВД России по Волгоградской области и комитете здравоохранения региона получить не удалось.

Фото: «Подслушано – Подсмотрено Киквидзе» / vk.com