Цифровой рубль: все о новой валюте - коротко и доступно





С 1 сентября в России появилась новая форма национальной валюты – цифровой рубль. И пока банки открывают первые электронные кошельки, многие волгоградцы все еще ищут ответы на свои актуальные, а порой и острые вопросы. Значит ли запуск «цифры» полный отказ от наличности? Правда ли, что цифровой рубль станет обязательным для всех? И означает ли его введение начало масштабной слежки за всеми финансовыми операциями клиентов? Об этом и многом другом – в материале ИА «Высота 102».

Для начала определимся с терминами. Цифровой рубль – это не уже привычный всем «безнал» и не аналог криптовалюты. Электронный эквивалент «живых» денег хранится в цифровом кошельке и обладает всеми функциями обычных банкнот. Более того, в Банке России подчеркивают, что цифровой рубль будет полезен как обычным пользователям, так и предпринимателям – при платежах и переводах волгоградцы не столкнутся с комиссиями и лимитами.

– Цифровой рубль позволяет гражданам свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли в пределах остатков средств на счете. Операции для граждан бесплатны, для бизнеса – с минимальной комиссией. До конца 2026 года действует льготный период, во время которого комиссии с бизнеса также не взимаются. Цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль, – рассказывают в Банке России.

Волгоградцам, решившим перейти на «цифру», не придется покупать специальное оборудование или бежать в магазин за новым гаджетом – все операции будут доступны в установленном на телефоне банковском приложении.

Как пользоваться цифровым рублем?

Для того, чтобы опробовать новинку, волгоградцам предстоит оформить цифровой кошелек – сделать это можно в обычном банковском приложении, подключенном к платформе Банка России. Каждый месяц электронный кошелек готов принять не более 300 тысяч рублей. При этом лимитов на траты, уверяют эксперты, у пользователей не будет. Для оплаты покупок цифровым рублем горожанам необходимо отсканировать QR – код продавца, выбрать оплату новым способом и подтвердить платеж.





Что касается бюджетных операций, то пока банковские клиенты могут оплатить «цифрой» штрафы, налоги и таможенные платежи.

Есть ли ограничения для оформления цифрового рубля?

Сегодня счет цифрового рубля не смогут открыть нерезиденты России, несовершеннолетние волгоградцы, а также занимающиеся частной практикой физлица – нотариусы или адвокаты. Однако эти ограничения в Банке России называют временными. В стороне от новинки останутся и организации, заподозренные в проведении «серых» схем.

Значит ли введение цифрового рубля начало отказа от наличных?

Нет, цифровой рубль будет существовать наравне с наличными и безналичными деньгами. В Банке России заявляют, что все клиенты смогут остаться верны себе и самостоятельно определить максимально удобную форму валюты – без принуждения и обязаловки.

– Если вы не пользуетесь цифровыми рублями, а кто-то из пользователей переведет вам деньги именно в «цифре», вы сможете отправить деньги на свой счет и безболезненно снять наличные либо в банкомате, либо в банковской кассе, – отмечают специалисты.

Могут ли мне оформить цифровой кошелек без моего желания?

Те, кто смотрят на нововведение с долей скепсиса, могут дышать спокойно. Каждый клиент банка самостоятельно оформляет кошелек через банковское приложение: никакой автоматики в этом вопросе не будет.





Категорическим отказом в Банке России отвечают и на вопрос о принудительном переводе на «цифру» бюджетников и пенсионеров. Специалисты заявляют, что сделать свой выбор – получать старую-добрую наличность или видеть деньги цифрами на экране – каждый человек решит самостоятельно.

Введение цифрового рубля означает тотальную слежку за всеми банковскими операциями?

Информация о хранящихся в цифровом кошельке суммах защищены банковской тайной так же, как и сведения по банковским счетам, настаивают в Банке России.

– Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не превышает объем информации, который установлен по операциям с безналичными рублями, – комментируют в ведомстве.

Когда цифровой рубль получит широкое распространение?

С 1 сентября 2026 года возможность пользоваться цифровым рублем жителям предоставят крупнейшие банки, а также торговые компании с выручкой более 120 миллионов рублей за предыдущий год.

Уже через год, к 1 сентября 2027-го, к новой форме национальной валюты должны подключиться все банки с универсальной лицензией и торговые компании, являющиеся их клиентами. Важно, что за год такие предприятия должны заработать не менее 30 миллионов рублей.

С 1 сентября 2028 года цифровые рубли станут доступны клиентам банков с базовой лицензией и торговых компаний, заработавших за год от 20 до 30 миллионов рублей.





Получу ли я бонусы от пользования цифровыми рублями?

Волгоградцы, которые в скором времени попробуют цифровую новинку, увы, не смогут рассчитывать ни на кэшбек, ни на начисление процентов. К слову, кредиты в цифровых рублях горожанам также не дадут.

Существует ли срок годности у цифрового рубля?

Как наличные и безналичные деньги, цифровые банкноты хранятся у своего владельца безо всякого срока годности.

Можно ли отменить перевод в цифровых рублях?

Увы, но, ошибка в переводе цифрового рубля, как и в случае с переводом средств по СБП, будет стоить волгоградцам их денег. Для возврата ошибочно зачисленной суммы горожанам придется связываться с теми, на чей счет «упали» их средства.

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