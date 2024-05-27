Расследования

Истязавшего 5-летнего сына отца-садиста оставили в СИЗО Волгограда

Расследования 27.05.2024 11:39
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27.05.2024 11:39


Апелляционная инстанция оставила под стражей жителя Волгограда Эдуарда Геворкова, который измывался над своим 5-летним сыном. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Валковская, глава семейства обжаловал свой арест. Геворков просил изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с изоляцией от общества.

- Проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной  жалобы, Волгоградский областной суд оставил без изменения избранную в отношении Эдуарда Геворкова меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала Вальковская.

Ранее сообщалось, что над мальчиком издевались его родной отец и мачеха. С апреля 2022 по февраль 2024 года они избивали 5-летнего ребенка и тушили об его тело окурки сигарет. Эдуарда Геворкова и Анастасию Солнышкину задержали 14 мая этого года сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.«г,е» ч.2. ст.117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного).

Ребенка изъяли из семьи и поместили в социальный центр. Тракторозаводский районный суд Волгограда постановил отправить родителей ребенка под стражу на срок до 14 июля 2024 года. С этой мерой пресечения не согласился только Геворков. Солнышкина не возражала против помещения в СИЗО.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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