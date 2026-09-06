В Волжском из западни в медколледже спасли енотовидную собаку





Хищное животное оказалось в западне, упав в проем окна полуподвального помещения медицинского колледжа в Волжском Волгоградской области. Сотрудники учреждения обратились за помощью в зооцентр «Дино», сообщил кипер Татик Шермамадов.

По его словам, он направился к месту происшествия сразу, как поступил сигнал. Животное упало вниз оконного проема и, видимо, потеряв всякую надежду на спасение, забилось в угол. Несмотря на то, что окно открывалось изнутри, сотрудники медколледжа вызвали специалистов, так как поведение хищного зверя могло быть непредсказуемым.

Зооволонтер вытащил енотовидную собаку и посадил ее в клетку, которую взял с собой. Затем животное с комфортом вывезли за пределы большого города, куда оно случайно забрело.

Видео: Tatish / t.me