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Общество

В Волжском из западни в медколледже спасли енотовидную собаку

Общество 06.09.2026 20:37
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06.09.2026 20:37




Хищное животное оказалось в западне, упав в проем окна полуподвального помещения медицинского колледжа в Волжском Волгоградской области. Сотрудники учреждения обратились за помощью в зооцентр «Дино», сообщил кипер Татик Шермамадов.

По его словам, он направился к месту происшествия сразу, как поступил сигнал. Животное упало вниз оконного проема и, видимо, потеряв всякую надежду на спасение, забилось в угол. Несмотря на то, что окно открывалось изнутри, сотрудники медколледжа вызвали специалистов, так как поведение хищного зверя могло быть непредсказуемым.

Зооволонтер вытащил енотовидную собаку и посадил ее в клетку, которую взял с собой. Затем животное с комфортом вывезли за пределы большого города, куда оно случайно забрело.

Видео: Tatish / t.me

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