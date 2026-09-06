Андрей Бочаров поздравил финалистов всероссийской «Зарницы 2.0»

Сегодня, 6 сентября, в Волгограде прошла торжественная церемония закрытия всероссийского финала военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участников состязаний, которые собрались в амфитеатре на набережной Волгограда, поздравил губернатор Андрей Бочаров.

– Вам выпала большая честь представлять более чем трехмиллионный коллектив, большую семью участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0», возрожденной по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина, – сказал, обращаясь к участникам церемонии, губернатор Андрей Бочаров. – Под руководством ваших опытных наставников вы добились высоких результатов, проявив по-настоящему мужество и волю к победе. Уверен, что ваши семьи, друзья, родные и близкие вам люди, жители нашей великой России гордятся вами, вашими результатами и вашей победой.





Глава региона сообщил, что сталинградская земля всегда с радостью примет всех вновь.

– Мы вместе справимся со всеми трудностями и вместе победим! Родная для вас сталинградская земля ждет новых встреч, желает вам здоровья, вашим родным и близким, терпения и выдержки, побед. До новых встреч, друзья, здесь, на легендарной земле! – заверил губернатор.

В финале «Зарницы 2.0» приняли участие 900 молодых людей в возрасте 14-17 лет из России, Абхазии и Южной Осетии. Они состязались по различным дисциплинам в течение двух недель, а кульминацией события стала большая военно-тактическая игра, где за победу сражались армии «Амур» и «Кама». С напутственным словом к ребятам обратился первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко, который накануне прибыл в регион. Участников соревнований поддержал и губернатор Андрей Бочаров.

Победителем финала стала команда «Амур».





В период с 9 по 17 сентября финальные испытания пройдут для участников средней и специальной категорий.

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» с момента запуска объединила миллионы школьников и студентов по всей России, финал третий год подряд проводится в Волгоградской области. Организаторами масштабной инициативы выступают «Движение Первых», «ЮНАРМИЯ» и центр «ВОИН» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения РФ и Минобороны России. Федеральным партнером проекта выступил Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС). Игра реализуется для достижения целей национального проекта «Молодежь и дети».

Фото администрации Волгоградской области