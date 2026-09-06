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Общество

В Красноармейском районе Волгограда началась подача воды в дома

Общество 06.09.2026 18:36
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06.09.2026 18:36


В Красноармейском районе Волгограда возобновляется подача воды, которая отключалась в связи с проведением плановых работ на объектах водоснабжения и водоотведения, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Все насосные станции запущены в работу, идет наполнение системы. В некоторых домах вода уже появилась. Ранее, напомним, планировалось подать ресурс к 22:00 мск 6 сентября.

Намеченный объем работы был оперативно завершен накануне вечером, после чего систему постепенно стали заполнять водой. Это делалось без спешки, чтобы избежать порывов на сетях.

Первыми воду сегодня получили жители Кировского района Волгограда. В ближайшие часы обещают возобновить водоснабжение абонентов в Советском районе.

Фото из архива V102.RU

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