Прижигал и бил сына. В Волгограде отец-садист попросился домой

В Волгограде сегодня, 15 мая, поместили в СИЗО 38-летнего отца и 37-летнюю мачеху, которые на протяжении двух лет избивали малолетнего сына — врачи обнаружили на теле ребенка множественные синяки, ссадины и раны от ожогов.







— Постановлениями Тракторозаводского районного суда Эдуарду Геворкову и Анастасии Солнышкиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июля 2024 года, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Мужчина был против решения судьи и просился домой, а вот его спутница не возражала против помещения в СИЗО. Горе-отец в свою очередь настаивал, что ему нечего делать в заключении, так как он не намерен подаваться в бега.

Следствием установлено, что с апреля 2022 по февраль 2024 года отец и мачеха 5-летнего Н. у себя дома избивали ребенка и тушили об его тело окурки сигарет. 14 мая 2024 года подозреваемых задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по п.«г, е» ч. 2. ст. 117 УК РФ. Малыша изъяли из семьи в социальный центр.

Напомним, стали известны неприглядные подробности про родителей-садистов из Волгограда.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области