В центре Волгограда перекрыли переезд через линии СТ до 6 сентября

В Центральном районе Волгограда переезд через трамвайные пути у остановки «ЦПКиО» закрыли на реконструкцию до 6 сентября.









Спешащие на работу горожане рассказали V102.RU, что для пешеходов строители соорудили временный переход через линию СТ. На месте с утра уже отработал экскаватор. Место работ с двух сторон по улице Глазкова огородили водоналивными баками.





Напомним, переезд на перекрестке улице Глазкова и проспекте имени В. И. Ленина станет пятым обновленным из семи существующих на реконструируемом участке СТ от улицы 39-й Гвардейской до улицы Землянского.

Фото: читатели ИА «Высота 102»