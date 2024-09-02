Транспорт

В центре Волгограда перекрыли переезд через линии СТ до 6 сентября

Транспорт 02.09.2024 09:27
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02.09.2024 09:27


В Центральном районе Волгограда переезд через трамвайные пути у остановки «ЦПКиО» закрыли на реконструкцию до 6 сентября. 



Спешащие на работу горожане рассказали V102.RU, что для пешеходов строители соорудили временный переход через линию СТ. На месте с утра уже отработал экскаватор. Место работ с двух сторон по улице Глазкова огородили водоналивными баками. 


Напомним, переезд на перекрестке улице Глазкова и проспекте имени В. И. Ленина станет пятым обновленным из семи существующих на реконструируемом участке СТ от улицы 39-й Гвардейской до улицы Землянского.

Фото: читатели ИА «Высота 102»  

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