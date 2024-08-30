В Волгограде со 2 сентября закроют трамвайный переезд на ЦПКиО

Переезд через трамвайные пути на перекрестке улицы Глазкова и проспекта Ленина в Волгограде закроют на ремонт со 2 сентября, передает V102.RU.

- В связи с реконструкцией переезда движение автомобильного транспорта по данному участку улично-дорожной сети будет ограничено с 00.00 2 сентября до 7.00 6 сентября, - сообщили в администрации Волгограда. - Объехать место проведения работ можно через уже отремонтированные переезды на пересечении пр. Ленина и ул. Зайцева, а также у ТРК «Европа Сити Молл».

Ремонт продлится неделю. На переезде демонтируют рельсошпальную решетку, обустроят новое основание пути и ливневую канализацию, смонтируют современное полотно. Здесь уложат резинокордовые плиты в одном уровне с головкой рельса, что сделает движение автотранспорта через трамвайные пути более плавным.

Переезд на перекрестке ул. Глазкова и пр. Ленина станет пятым обновленным из семи существующих на реконструируемом участке СТ от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского.

Ранее V102.RU в администрации Волгограда сообщили, когда планируется завершить реконструкцию и возобновить движение скоростного трамвая.