Женский «Ротор» накануне, 31 августа, на стадионе Логинова в Волжском проиграл в седьмом туре лидеру зоны «Центр» Первой лиги - тамбовской «Академии футбола» со счетом 2:6, сообщает V102.RU.
Сине-голубые к очередному матчу подошли, имея три победы в четырех поединках. Единственное поражение подопечные Владислава Карповича потерпели 21 августа на выезде от этой же «Академии», являющейся одним из главных фаворитов турнира, со счетом 1:7. Домашняя встреча, к сожалению, не принесла положительного результата, несмотря на старания хозяек. Уже в первом тайме гостьи завладели большим преимуществом и постоянно оказывали давление на волгоградскую оборону. «Академия» забила четыре гола подряд, что позволило ей практически гарантировать победу в стартовом отрезке. Провальное начало в исполнении сине-голубых повлекло за собой замену вратаря. Анастасию Каменскую на последнем рубеже сменила Алина Кадрокова. Забегая вперед, можно отметить, что Алина достаточно уверенно вошла в сложную игру и совершила несколько эффектных сейвов до финального свистка.
«Ротор» нашел свой шанс в атаке и заработал пенальти в первой половине. Одиннадцатиметровый уверенно исполнила Милана Мамбетова. Волгоградки предпринимали попытки развить успех, но до перерыва счет не изменился — 4:1 в пользу тамбовской команды. Второй тайм сине-голубые начали активно, продолжая искать возможность забить. И в этом хозяйки преуспели на 48-й минуте. Виолетта Кахраманзаде технично разобралась с оппонентками на левом фланге и выполнила передачу в центр штрафной на Батагову. Ангелина из выгодной позиции хладнокровно отправила мяч в ближний угол и оформила второй гол в непростом матче для своего коллектива и вернула интригу в противостояние. Однако футболисткам «Ротора» при большом стремлении и нескольких созданных моментах не удалось больше порадовать результативными действиями преданных поклонников, а тамбовские спортсменки забили еще два гола и установили окончательный результат в свою пользу — 6:2. Сине-голубые остались с девятью очками в таблице, но продолжают бороться за выход в финальный этап соревнований.
Главный тренер «Ротора» Владислав Карпович в беседе с корреспондентом V102.RU подвел итоги матча и сравнил игру в Волжском с прошлой встречей с «Академией футбола» в Тамбове.
- Мы знали, что соперник очень сильный, поэтому хотели наиграть немного свое — это выход из обороны через вратаря. У нас оба голкипера болели всю неделю, только накануне перед игрой пришли в себя после отравления. И была ротация вратарей по таймам из-за этого. Да, допустили детские ошибки, но, повторюсь, мы отрабатывали свой футбол на сильном оппоненте. Если против серьезной команды в конце первого тайма и во второй половине удавалось это делать, то и с другими клубами нам будет легче в дальнейшем. Результат понятен, но в итоге мы увидели, что хотели выполнить изначально. Сделали ставку на качество футбола, потому что знали силу Тамбова. В «Роторе» девчонки молодые еще, есть куда расти. Однако даже сейчас прогресс налицо. Проиграли крупно, при этом имели много моментов и хороших подходов. Чуть-чуть не хватило последней предголевой передачи. В Тамбове в прошлом матче тоже сыграли немного неудачно в определенных моментах. Повели в счете, но сами себе все привезли. Минут сорок играли с «Академией» на выезде достойно. Во втором тайме слегка рассыпались. Молодая команда, любит бежать в атаку. На эту встречу выходили изначально с целью наиграть нападение и немного ослабить оборонительный тыл, чтобы дать защите возможность выходить за счет своих действий. Не люблю, когда болельщики призывают футболисток выбивать и выносить мячи. Немного не того мы придерживаемся. Хотим выходить в атаку, как сегодня, например,
- прокомментировал специалист.
Наставник «Ротора» также оценил уровень поддержки команды на домашних матчах.
- Болельщики у нас супер. Хотелось бы, чтобы приходило их еще больше. Но все прекрасно понимаем, что играем в Волжском, поэтому много фанатов не могут приехать. Тяжело добраться без машины, на общественном транспорте. Однако все равно огромное спасибо тем, кто приходит, —
заявил главный тренер.
Владислав Карпович обрисовал и ситуацию с несыгранным матчем с брянским «Спартаком», который не состоялся по причине отказа волгоградской команды от поездки в регион, где был введен режим КТО. Волгоградский клуб, по слоам специалиста, на данный момент не получал официального решения от организаторов соревнований по поводу возможного развития событий в связи с этой игрой. В любом случае, «Ротору» предстоит провести еще как минимум четыре поединка до конца группового этапа, два из которых будут домашними — с тульским «Арсеналом» и тем же «Спартаком».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
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