



Женский «Ротор» накануне, 31 августа, на стадионе Логинова в Волжском проиграл в седьмом туре лидеру зоны «Центр» Первой лиги - тамбовской «Академии футбола» со счетом 2:6, сообщает V102.RU. Женский «Ротор» накануне, 31 августа, на стадионе Логинова в Волжском проиграл в седьмом туре лидеру зоны «Центр» Первой лиги - тамбовской «Академии футбола» со счетом 2:6, сообщает V102.RU.





Главный тренер «Ротора» Владислав Карпович в беседе с корреспондентом V102.RU подвел итоги матча и сравнил игру в Волжском с прошлой встречей с «Академией футбола» в Тамбове. Главный тренер «Ротора» Владислав Карпович в беседе с корреспондентом V102.RU подвел итоги матча и сравнил игру в Волжском с прошлой встречей с «Академией футбола» в Тамбове.

Сине-голубые к очередному матчу подошли, имея три победы в четырех поединках. Единственное поражение подопечные Владислава Карповича потерпели 21 августа на выезде от этой же «Академии», являющейся одним из главных фаворитов турнира, со счетом 1:7. Домашняя встреча, к сожалению, не принесла положительного результата, несмотря на старания хозяек. Уже в первом тайме гостьи завладели большим преимуществом и постоянно оказывали давление на волгоградскую оборону. «Академия» забила четыре гола подряд, что позволило ей практически гарантировать победу в стартовом отрезке. Провальное начало в исполнении сине-голубых повлекло за собой замену вратаря. Анастасию Каменскую на последнем рубеже сменила Алина Кадрокова. Забегая вперед, можно отметить, что Алина достаточно уверенно вошла в сложную игру и совершила несколько эффектных сейвов до финального свистка.«Ротор» нашел свой шанс в атаке и заработал пенальти в первой половине. Одиннадцатиметровый уверенно исполнила Милана Мамбетова. Волгоградки предпринимали попытки развить успех, но до перерыва счет не изменился — 4:1 в пользу тамбовской команды. Второй тайм сине-голубые начали активно, продолжая искать возможность забить. И в этом хозяйки преуспели на 48-й минуте. Виолетта Кахраманзаде технично разобралась с оппонентками на левом фланге и выполнила передачу в центр штрафной на Батагову. Ангелина из выгодной позиции хладнокровно отправила мяч в ближний угол и оформила второй гол в непростом матче для своего коллектива и вернула интригу в противостояние. Однако футболисткам «Ротора» при большом стремлении и нескольких созданных моментах не удалось больше порадовать результативными действиями преданных поклонников, а тамбовские спортсменки забили еще два гола и установили окончательный результат в свою пользу — 6:2. Сине-голубые остались с девятью очками в таблице, но продолжают бороться за выход в финальный этап соревнований.- прокомментировал специалист.Наставник «Ротора» также оценил уровень поддержки команды на домашних матчах.заявил главный тренер.Владислав Карпович обрисовал и ситуацию с несыгранным матчем с брянским «Спартаком», который не состоялся по причине отказа волгоградской команды от поездки в регион, где был введен режим КТО. Волгоградский клуб, по слоам специалиста, на данный момент не получал официального решения от организаторов соревнований по поводу возможного развития событий в связи с этой игрой. В любом случае, «Ротору» предстоит провести еще как минимум четыре поединка до конца группового этапа, два из которых будут домашними — с тульским «Арсеналом» и тем же «Спартаком».