



17-летний подросток из Краснослободска перенес пересадку печени. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, весной 2022 года у Артема начались проблемы со спиной, поэтому семья обратилась на консультацию к врачу. Юноше назначили лечение. Но спустя некоторое время его кожа пожелтела. 17-летний подросток из Краснослободска перенес пересадку печени. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, весной 2022 года у Артема начались проблемы со спиной, поэтому семья обратилась на консультацию к врачу. Юноше назначили лечение. Но спустя некоторое время его кожа пожелтела.

После обследования выяснилось, что у подростка повышенные показатели АЛТ и АСТ и онкологическое образование в печени. Артема оперативно направили в федеральное учреждение, где ему выполнили усечение печени – удалили правую долю органа, где и находилась опухоль.

После обследования выяснилось, что у подростка повышенные показатели АЛТ и АСТ и онкологическое образование в печени. Артема оперативно направили в федеральное учреждение, где ему выполнили усечение печени – удалили правую долю органа, где и находилась опухоль.

Артём увлекается компьютерными технологиями и информационной безопасностью. И юноша, и его семья переживали из-за проблем с его здоровьем. Сейчас Артём вернулся к нормальной жизни и планирует возобновить обучение в технологическом колледже на факультете информационной безопасности. Артём увлекается компьютерными технологиями и информационной безопасностью. И юноша, и его семья переживали из-за проблем с его здоровьем. Сейчас Артём вернулся к нормальной жизни и планирует возобновить обучение в технологическом колледже на факультете информационной безопасности.

Ранее,

Ранее, напомним, сообщалось, что волгоградские трансплантологи пересадили почку 12-летней девочке из Урюпинска.

После этого юноша вернулся в родной Краснослободск, где прошел три курса химиотерапии.С декабря 2022 года Артем наблюдался у врачей. Однако летом 2023 года у подростка произошел рецидив. После прохождения восьми курсов химиотерапии в онкодиспансере Волгограда Артему с мамой рекомендовали обратиться в Центр Шумакова в Москве.В марте семья посетила учреждение, где Артему провели обследования. Но дожидаться орган в листе ожидания предложили в волжском филиале – поближе к дому, чтобы семье не пришлось уезжать далеко и оплачивать себе жилье в столице.В апреле Артём был включён в список ожидающих трансплантации печени в Волжском. Операция состоялась 2 июня.