Здравоохранение

В Волгограде трансплантологи спасли 17-летнего айтишника с раком печени

Здравоохранение 31.08.2024 12:53
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31.08.2024 12:53


17-летний подросток из Краснослободска перенес пересадку печени. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, весной 2022 года у Артема начались проблемы со спиной, поэтому семья обратилась на консультацию к врачу. Юноше назначили лечение.  Но спустя некоторое время его кожа пожелтела.
После обследования выяснилось, что у подростка повышенные показатели АЛТ и АСТ и онкологическое образование в печени. Артема оперативно направили в федеральное учреждение, где ему выполнили усечение печени – удалили правую долю органа, где и находилась опухоль.
После этого юноша вернулся в родной Краснослободск, где прошел три курса химиотерапии.
С декабря 2022 года Артем наблюдался у врачей. Однако летом 2023 года у подростка произошел рецидив. После прохождения восьми курсов химиотерапии в онкодиспансере Волгограда  Артему с мамой рекомендовали обратиться в Центр Шумакова в Москве.
В марте семья посетила учреждение, где Артему провели обследования. Но дожидаться орган в листе ожидания предложили в волжском филиале – поближе к дому, чтобы семье не пришлось уезжать далеко и оплачивать себе жилье в столице.
В апреле Артём был включён в список ожидающих трансплантации печени в Волжском. Операция состоялась 2 июня.
Артём увлекается компьютерными технологиями и информационной безопасностью. И юноша, и его семья переживали из-за проблем с его здоровьем. Сейчас Артём вернулся к нормальной жизни и планирует возобновить обучение в технологическом колледже на факультете информационной безопасности.
Ранее, напомним, сообщалось, что волгоградские трансплантологи пересадили почку 12-летней девочке из Урюпинска.
Фото комитета здравоохранения

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