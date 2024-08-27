Здравоохранение

Волгоградские врачи провели первую трансплантацию почки ребенку

Здравоохранение 27.08.2024 08:29
0
27.08.2024 08:29


Специалисты Волжского филиала НМИЦ Шумакова провели сразу две трансплантации органов подросткам: семнадцатилетнему Артему из Краснослободска специалисты пересадили печень, а двенадцатилетней Варваре из Урюпинска была выполнена первая в регионе педиатрическая трансплантация почки. Как сообщили V102.RU в облздраве, операции были сделаны еще в июне и прошли без осложнений. 
Дети быстро пошли на поправку и вернулись к полноценной жизни. 
Варвара с родными сейчас отдыхает в Анапе – специалисты разрешили девочке поездку, так как она чувствует себя хорошо. К слову,  Варя стала первым ребенком, которому выполнили трансплантацию почки в Волгоградской области.
Операция помогла и Артему, который лечится  от онкологии. Молодой человек собирается возобновить учебу в колледже и получить специальность в сфере информационной безопасности. Стопроцентной гарантии, когда речь идет об онкологии, давать невозможно, но специалисты сделали все, что зависело от них, чтобы у подростка появился шанс на счастливое будущее, добавили в облздраве.
Фото облздрава t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
21.08.2024 18:38
Здравоохранение 21.08.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.08.2024 10:32
Здравоохранение 20.08.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.08.2024 10:23
Здравоохранение 18.08.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.08.2024 21:05
Здравоохранение 13.08.2024 21:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2024 13:44
Здравоохранение 12.08.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.08.2024 21:31
Здравоохранение 08.08.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.08.2024 12:17
Здравоохранение 07.08.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.08.2024 08:20
Здравоохранение 04.08.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.08.2024 07:48
Здравоохранение 03.08.2024 07:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.08.2024 15:35
Здравоохранение 02.08.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.07.2024 17:48
Здравоохранение 26.07.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.07.2024 16:58
Здравоохранение 26.07.2024 16:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.07.2024 16:52
Здравоохранение 20.07.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.07.2024 20:48
Здравоохранение 17.07.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.07.2024 08:15
Здравоохранение 16.07.2024 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:40
Иномарку гражданина Египта арестовали в Волгограде за долиСмотреть фотографии
10:35
На заводе под Волгоградом 27 августа взвоют тревожные сиреныСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде восемь населённых пунктов выведут из сумрака за 41,6 млн рублейСмотреть фотографии
10:30
Выпавший из окна в Волгограде 4-летний мальчик умер в реанимацииСмотреть фотографии
10:21
Волгоградские дачники просят Бастрыкина найти виновных в массовой гибели рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Менингитом заражаются волгоградцы после укусов комаровСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области водитель разнесла бетонные клумбы районной администрацииСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области хуторянин зарезал брата ножомСмотреть фотографии
09:36
Спешившую на троллейбус волгоградку снесла школьница на электросамокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
«Чтобы все пошли в школу»: в Иловле после конфликта озаботились образованием цыганских детейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
ПСБ предложил бизнесу корпоративные банковские карты в формате платежных стикеровСмотреть фотографии
09:04
ФСИН России поощрит осужденных ИК-19, не поддавшихся бунту радикаловСмотреть фотографии
08:29
Волгоградские врачи провели первую трансплантацию почки ребенкуСмотреть фотографии
07:45
Росстат назвал самых состоятельных бюджетников Волгоградской области за 2024 годСмотреть фотографии
07:44
Юные волгоградские гандболистки забрали кубок турнира памяти АкопянаСмотреть фотографии
22:16
«Порвали нервы»: «Ротор» в Москве сыграл вничью с «Родиной»Смотреть фотографии
21:24
Очевидцы сняли на видео последствия драки у Центрального рынкаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:19
Под Волгоградом в Ахтубе нашли утопленникаСмотреть фотографии
20:09
Паровозик из четырех автомобилей создал пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
Росфинмониторинг внес волгоградского подрывника Евгения Серебрякова в список террористовСмотреть фотографии
19:37
УФСИН выступило с третьим опровержением после ЧП в ИК-19Смотреть фотографии
18:59
Городу Волгоградской области выделят 51 млн для снятия режима повышенной готовностиСмотреть фотографии
18:25
Губернаторские стипендии имени Александры Пахмутовой установили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:15
Андрей Бочаров поручил выделить по 1 млн рублей семьям погибших сотрудников ИК-19Смотреть фотографии
17:40
В Волгограде рецидивист спланировал серию ограблений в СНТ «Золотая осень»Смотреть фотографии
17:02
В Камышине семьям погибших бойцов СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
17:01
Из канализации в Волгограде вытащили черную кучу строительного хламаСмотреть фотографии
16:28
«Зело отменный плод»: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
16:27
Мэрия отчиталась о ремонте дорог во дворах Советского района ВолгоградаСмотреть фотографии
15:52
В центре Волгограда снесут 12 зданий для строительства транспортно-пересадочного узлаСмотреть фотографии
 