Руководителю ООО «Экотехсервис» Юрию Дергачеву, который был осужден к 4 годам колонии общего режима за мошенничество при ликвидации Кировской свалки в Волгограде, не удалось обжаловать приговор. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил наказание Дергачеву без изменений, указав, что приговор законный и обоснованный.

Центральный районный суд Волгограда 30 августа 2023 года признал фактического руководителя ООО «Экотехсервис» виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Апелляционным определением Волгоградского областного суда приговор был оставлен в силе, но Дергачев подал кассационную жалобу.

Согласно материалам дела, 7 июня 2017 года облкомприроды и ООО «Экотехсервис» заключили государственный контракт на выполнение работ по обеспечению экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда. В срок до 4 августа 2018 года подрядчику нужно было вывезли отходы с Кировской свалки с целью их утилизации на пруд-накопитель в Светлоярском районе Волгоградской области, а также провести ряд рекультивационных мероприятий.

После этого подрядчик получил из бюджета более 800 миллионов рублей, но по факту не выполнил работы в полном объеме, а верхний слой пруда-накопителя абсорбировал с существенными нарушениями государственного контракта. Причиненный указанными действиями ущерб бюджету региона превысил 87 миллионов рублей.

Приговором суда с Дергачева взыскана сумма причиненного ущерба. Вину в содеянном он не признал.