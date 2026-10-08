В Волгограде досрочно стартует отопительный сезон

В Волгограде все готово для старта отопительного сезона, который начнется в областном центре с 12 октября. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы Волгограда Шафран Тепшинов.

Запуск оборудования на городских котельных будет производится поэтапно. До 16 октября все многоквартирные дома планируют подключить к системе центрального отопления. Такое решение принято с учетом прогноза погоды.

– В связи с похолоданием, прогнозируемым во второй половине октября, администрация Волгограда приняла решение о заблаговременном поэтапном включении источников теплоснабжения для обеспечения всех соцобъектов и МКД коммунальным ресурсом, не дожидаясь предусмотренного нормативами периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов по Цельсию, - пояснили в мэрии.

Напомним, что подтопка социальных объектов в Волгограде началась с 1 октября.

В связи с началом отопительного сезона УК также рекомендовано провести последовательный запуск всех систем теплоснабжения и обеспечить подачу теплоносителя потребителям. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по запуску тепла, можно обратиться на многоканальный телефон единого диспетчерского центра по номеру (8442) 333-134.