В Волгоградской области в результате ДТП перевернулась пассажирская «Газель», пострадали шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

На данный момент установлено, что виновником аварии, которая произошла накануне вечером в Быковском районе, стал 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-217130».

По предварительным данным, мужчина за рулем пятидверного универсала Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗ-2705». От удара грузопассажирский фургон, в котором находились люди, перевернулся. Пострадавших доставили в больницу.