Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовский митрополит заявил о нехватке храмов в Ростове
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий считает недостаточным количество храмов в Ростове-на-Дону. Как сообщает Привет-Ростов, об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной 15-летию Донской митрополии. При этом, отмечает издание, на...
Федеральные новости
 Матвиенко поручила ускорить внесение в Госдуму законопроектов для участников СВО
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии поручила профильной рабочей группе палаты ускорить внесение в Госдуму 10 законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции,...
Происшествия

Под Волгоградом перевернулась «Газель» с пассажирами: шестеро пострадали

Происшествия 08.10.2026 10:35
0
08.10.2026 10:35


В Волгоградской области в результате ДТП перевернулась пассажирская «Газель», пострадали шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

На данный момент установлено, что виновником аварии, которая произошла накануне вечером в Быковском районе, стал 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-217130».

По предварительным данным, мужчина за рулем пятидверного универсала Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗ-2705». От удара грузопассажирский фургон, в котором находились люди, перевернулся. Пострадавших доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.10.2026 10:35
Происшествия 08.10.2026 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2026 11:23
Происшествия 07.10.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2026 10:26
Происшествия 07.10.2026 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2026 07:27
Происшествия 07.10.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2026 15:42
Происшествия 06.10.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2026 11:26
Происшествия 06.10.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2026 21:23
Происшествия 05.10.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2026 12:33
Происшествия 05.10.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2026 11:29
Происшествия 05.10.2026 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2026 09:46
Происшествия 05.10.2026 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2026 18:22
Происшествия 04.10.2026 18:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2026 17:40
Происшествия 04.10.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2026 10:30
Происшествия 04.10.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2026 09:09
Происшествия 04.10.2026 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2026 19:19
Происшествия 02.10.2026 19:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:20
Волгоградстат зафиксировал подорожание электроэнергии на 11%Смотреть фотографии
15:17
Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде эвакуировали аграрный госуниверситетСмотреть фотографии
15:10
Окна вывернуло наизнанку: в Волгограде полиция устанавливает причину загадочного взрыва в МКДСмотреть фотографии
14:51
Берега озера Эльтон окрасились в багровый цветСмотреть фотографии
14:40
ТОЧКА.РФ представил новый сезон «Горизонта приключений» и дал старт новому этапу экологической инициативы в ПоволжьеСмотреть фотографии
14:34
Облздрав сообщил о состоянии 6 пострадавших в перевернувшейся «Газели»Смотреть фотографии
13:40
Волгоградский депутат добровольцем ушел на СВОСмотреть фотографии
12:23
Волгоградцы пожаловались на сбой Яндекс.ПочтыСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:08
Экс-депутат Коротков проиграл в Волгоградском облсуде битву за 164 млнСмотреть фотографии
10:38
В Новом Рогачике грузовая «Газель» насмерть сбила пешехода у АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Под Волгоградом перевернулась «Газель» с пассажирами: шестеро пострадалиСмотреть фотографии
09:58
Андрей Бочаров привился от гриппа и прокомментировал эпидобстановку в регионеСмотреть фотографии
09:53
На юге Волгограда под Волго-Донским каналом меняют канализационный коллекторСмотреть фотографии
09:52
Волгоградские силовики задержали 17-летнего пособника взломщиков ГосуслугСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Власти Волгограда экстренно закупают спецтехнику для борьбы с последствиями снегопадовСмотреть фотографии
09:30
Умные счетчики приходят в волгоградские МКД: что это меняет для жильцовСмотреть фотографии
09:20
О нюансах расчёта пособий напомнили беременным волгоградкамСмотреть фотографии
09:10
В волгоградских люксовых отелях на 5% подешевели номераСмотреть фотографии
08:58
Задержки и отмены столичных рейсов отмечаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:38
399 БПЛА уничтожено в РФ за ночь: Волгоград в списке атакованных субъектовСмотреть фотографии
08:08
Под Волгоградом на ночь закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
08:00
Виноваты птицы и время: самый высокий памятник Ленину у ВДСК готовят к омоложениюСмотреть фотографии
07:52
Цены на бензин в Волгограде остались стабильнымиСмотреть фотографии
07:27
«Зенит» с трудом обыграл «Каустик», волгоградцы сохраняли интригу до 53‑й минутыСмотреть фотографии
07:05
О радиационной обстановке эксперты рассказали волгоградцамСмотреть фотографии
06:39
В Волгограде взлетели цены на огурцы и детское пюреСмотреть фотографии
06:11
Беспилотная опасность по Волгограду и области снятаСмотреть фотографии
05:54
С ночи сохраняется угроза атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 