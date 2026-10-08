В Новом Рогачике грузовая «Газель» насмерть сбила пешехода у АЗС





7 октября в Новом Рогачике Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием грузовой «Газели» и пешехода. Ночью водитель насмерть задавил мужчину у АЗС, шедшего вдоль пронизывающей населённый пункт автотрассы.







– В 1:30 22-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», на 40-м км ФАД Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» совершил наезд на неустановленного пешехода, который шел по краю проезжей части, – уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, автомобиль налетел на мужчину на огромной скорости, в результате чего пешехода подбросило вверх. Удар был такой силы, что в в лобовом стекле образовалось сквозное отверстие.

Отметим, по информации правоохранителей, пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются оперативно-следственной группой.