В Волгоградской области врачи спасают пассажира «Газели», который получил тяжелые травмы в результате опрокидывания микроавтобуса после ДТП. Всего с места происшествия больницу им. Фишера было доставлено 6 пострадавших в этой аварии.

– В настоящее время лечение получают двое человек: мужчина в тяжелом состоянии лечится в условиях реанимации, а женщина — в условиях травматологического отделения. Остальные пострадавшие после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Напомним, что вечером 7 октября в Быковском районе водитель автомобиля «ВАЗ-217130» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «ГАЗ-2705». От удара грузопассажирский фургон, в котором находились люди, перевернулся. Шесть человек пострадали.