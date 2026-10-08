Волгоградский депутат добровольцем ушел на СВО





Депутат Волгоградской городской думы Алексей Васютенко вступил в ряды добровольческого корпуса и ушел на СВО. О том, что волгоградский депутат принимает участие в специальной военной операции, стало известно от председателя Совета депутатов городского округа города Луганска Сергея Цемкало. Накануне, 7 октября, он сообщил в соцсетях об отправке гуманитарной помощи из Луганска бойцам добровольческого корпуса, в рядах которого сейчас и проходит службу депутат.

- Сегодня вместе с коллегами принял участие в передаче гуманитарной помощи бойцам добровольческого батальона, которые выполняют боевые задачи на территории нашей республики. Особенно приятно было встретиться с коллегой по депутатской деятельности от Волгоградской Городской Думы, который добровольцем вступил в ряды защитников нашего государства. Наш Совет и Волгоградскую Думу связывает не только соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2025 году в День города Луганска, но и тёплые дружеские отношения, а также поддержка в становлении местного самоуправления в Луганске, — отметил Сергей Цемкало.

Гуманитарный груз принял Алексей Васютенко, который, как подчеркнул Цемкало, сам участвует в боевых действиях.

Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградский депутат подписал контракт с Минобороны 11 сентября, после чего уехал в ЛНР. Ранее Алексей Васютенко сам неоднократно собирал и отвозил гуманитарную помощь на СВО.

Справка. 51-летний Алексей Васютенко, директор ООО «Паллар», стал депутатом Волгоградской гордумы от «Справедливой России» в 2024 году. До этого он был депутатом Совета депутатов Ленинска. В городском представительном органе он является заместителем председателя комитета по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и транспорту и членом комитета по местному самоуправлению. Также Алексей Васютенко занимает должность вице-президентом Волгоградской областной общественной организации «Федерация кикбоксинга».