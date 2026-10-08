



В Волгограде полицией организована проверка по факту взрыва на территории Краснооктябрьского района. Здесь 7 октября в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома №12 на ул. Созидательская произошёл взрыв.





Как сообщает с места событий фотокорреспондент ИА «Высота 102», в результате инцидента в квартире, где находился эпицентр, выбило не только стёкла, но и серьёзно повредило пластиковые оконные рамы. При этом в соседних квартирах остекление не пострадало.





Во время работы журналистов в квартире находились мужчина 50 лет и молодая девушка. Они заделывали окна плёнкой. На вопрос о произошедшем уточнили, что сами не знают и ждут результаты экспертизы.

Прибывшие сразу после взрыва на место спасатели предположили, что причиной произошедшего мог стать взрыв газа.





- Был хлопок газовоздушной смеси, но так как возгорания не последовало, силы МЧС никаких работ не производили, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

При этом в «Волгоградгоргаз» на редакционный запрос уточнили, что ситуация не столь однозначна и герметичность внутриквартирного газового оборудования ни до, ни во время инцидента нарушена не была.





- 7 октября по адресу: ул. Созидательская, 12 в одной из квартир произошел хлопок без возгорания. Причина неизвестна. При обследовании выявлено, что газовое оборудование в исправном состоянии и не пострадало. Пострадавших нет, - подчеркнули в специализированной организации.

Именно благодаря тому, что газовое оборудование полностью уцелело, подача голубого топлива в дом не приостанавливалась.





Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту произошедшего в пятиэтажке организована проверка. Специалисты пытаются установить причину взрыва.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»