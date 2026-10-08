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Общество

Андрей Бочаров привился от гриппа и прокомментировал эпидобстановку в регионе

Общество 08.10.2026 09:58
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08.10.2026 09:58


8 октября губернатор Андрей Бочаров посетил Волгоградский государственный медицинский университет. Глава региона пообщался со студентами-медиками, вместе с будущими врачами сделал прививку от гриппа и прокомментировал эпидемиологическую обстановку в регионе.

– Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная, этому способствуют и хорошие темпы вакцинации, и хорошие погодные условия. Из плана, который перед нами стоит, привита уже 1/5 часть. Задача – прежде всего, выработка массового иммунитета среди жителей Волгоградской области. Уверен, что мы выполним ее в те сроки, которые для нас определены и которые являются максимально эффективными, – подчеркнул руководитель.

Губернатор вновь обратил внимание, что чаще всего серьёзные последствия после перенесённой инфекции проявляются именно у тех пациентов, кто не проходил иммунизацию. Глава региона ещё раз призвал всех волгоградцев уделить своему здоровью немного дополнительного внимания и сделать прививку.

Отдельно Андрей Бочаров обратился к работодателям. По его словам, руководство волгоградских предприятий не меньше, чем сами работники, заинтересовано в сохранении здоровья сотрудников, ведь от этого напрямую зависят в том числе и их расходы на больничные.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области вакцинация стартовала в конце сентября. В этом году в регион были поставлены препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп». Согласно установленным рекомендациям, в первую очередь сейчас прививаются группы риска: маленькие дети, ученики, медицинские работники, а также педагоги, пенсионеры и пациенты, страдающие хроническими заболеваниями. Пройти иммунизацию могут и все желающие, обратившись в местную поликлинику.

Фото: администрация Волгоградской области

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