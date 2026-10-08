Блогер Хилми отбыл трехлетний срок и освободился из колонии в Волжском. Об этом сам блогер сегодня, 8 октября, сообщил в соцсетях.

– Ну вот я и откинулся спустя 3 года. Всем привет, кто ждал, скучал, переживал. Теперь я с вами, – сообщил Хилми и сопроводил текст фото, сделанным у ворот колонии.

Отбывал наказание Хилми в ИК-12 в Волжском. Незадолго перед его освобождением произошел скандал, связанный с выходом блогера в интернет из колонии. Как поясняли в УФСИН по Волгоградской области, осужденный незаконно пользовался телефоном, который был у него изъят. А самого нарушителя привлекли к ответственности за нарушение режима.