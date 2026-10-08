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Общество

399 БПЛА уничтожено в РФ за ночь: Волгоград в списке атакованных субъектов

Общество 08.10.2026 08:38
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08.10.2026 08:38


В ночь на 8 октября ВСУ направили в регионы РФ 399 беспилотников. Как сообщает Минобороны, Волгоградская область в числе субъектов, где ликвидированы вражеские дроны.

Также БПЛА самолётного типа уничтожены дежурными силами ПВО в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях, в Московском регионе, Республике Крым, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и над акваторией Черного моря. 

Напомним, беспилотная опасность в Волгоградской области действовала с 22:43 до 06:04.

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