



В ночь на 8 октября ВСУ направили в регионы РФ 399 беспилотников. Как сообщает Минобороны, Волгоградская область в числе субъектов, где ликвидированы вражеские дроны.



Также БПЛА самолётного типа уничтожены дежурными силами ПВО в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях, в Московском регионе, Республике Крым, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и над акваторией Черного моря.



Напомним, беспилотная опасность в Волгоградской области действовала с 22:43 до 06:04.