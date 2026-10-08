«Ротор» – «Волга»: названа бригада арбитров на матч 13‑го тура





Завтра чемпионат России возобновляется матчами 13‑го тура Первой лиги, а центральным событием для волгоградских болельщиков станет встреча «Ротора» с ульяновской «Волгой». Игра пройдёт 10 октября на «Волгоград Арене» и начнётся в 17:00. Матч покажет, как команды использовали паузу: перерыв был необходим для улучшения взаимопонимания между игроками, наигрывания связок и восстановления после тяжёлого календаря.

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче. Главным арбитром назначен Кирилл Гарафутдинов (Москва) – перспективный рефери, который только начинает свой путь в Первой лиге. Помогать ему будут ассистенты Андрей Пелых (Санкт‑Петербург) и Егор Ли (Москва). Резервным судьёй выступит Алексей Морозан (Москва). Контроль за работой бригады будет осуществлять инспектор Николай Левников (Сочи), делегатом матча назначена Полина Папыева (Москва).

Для Гарафутдинова предстоящая игра – важный этап: на трибунах «Волгоград Арены» традиционно высокая плотность эмоций, и именно в таких условиях молодые арбитры получают необходимый опыт и закаляют психологическую устойчивость.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Уфа»