В волгоградских люксовых отелях на 5% подешевели номера

В Волгоградской области зафиксировано снижение расценок на проживание в местах размещения. По данным Волгоградстата, стоимость суток в мотелях за неделю снизилась на 4,3% -до 1781 рубля, в двухзвездочных гостиницах - на 3,7% (до 1465). Проживание в трехзвездочных отелях стоит в среднем 2563 рубля, что почти на 1% ниже, чем было на предыдущей неделе.
Больше всего снизилась цена на ночевки в четырехзвездочных отелях – на 5,5% (3032 рубля).
За неделю подешевело и проживание в санаториях – на 1% (5033 рубля). Сутки в домах отдыха стоит теперь в среднем 2596 рублей, что на полпроцента ниже, чем ранее.
А вот расценки на ночевки в хостелах остались прежними – 1064 рубля.