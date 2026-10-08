В волгоградских люксовых отелях на 5% подешевели номера

В Волгоградской области зафиксировано снижение расценок на проживание в местах размещения. По данным Волгоградстата, стоимость суток в мотелях за неделю снизилась на 4,3% -до 1781 рубля, в двухзвездочных гостиницах - на 3,7% (до 1465). Проживание в трехзвездочных отелях стоит в среднем 2563 рубля, что почти на 1% ниже, чем было на предыдущей неделе.