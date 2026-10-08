



Основатель «Садов Придонья» Андрей Самохин вновь признан самым состоятельным бизнесменом региона. В первую пятерку нового рейтинга впервые попала женщина – основательница маркетплейса Happywear Анастасия Тарасова.

Издание «Новости Волгограда» опубликовало ежегодный рейтинг ста богатейших бизнесменов Волгоградской области по итогам 2025 года. При его составлении учитывались три ключевых финансовых показателя: размер чистых активов, годовая выручка и чистая прибыль. Из списка исключили компании с государственным участием, подразделения федеральных холдингов, а также бизнесменов, проживающих за пределами региона, сообщает ИА «Высота 102».

Первое место – без сюрпризов

Бессменным лидером рейтинга остается Андрей Самохин, президент агрохолдинга «Сады Придонья». Его активы оцениваются в 27,5 млрд рублей. Выручка компаний за 2025 год составила 49,1 млрд рублей, чистая прибыль – 7,2 млрд рублей.

Второе место – прорыв года

На вторую строчку с четвертой поднялся Юрий Гончаров, совладелец группы компаний «ВОЛМА» и «Арчеда-Продукт». Его активы выросли до 12,1 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в полтора раза – до 2,2 млрд рублей при выручке в 12 млрд.

Третье место – снижение показателей

Александр Малашкин, также совладелец «ВОЛМА», опустился со второй позиции на третью. Стоимость его активов сократилась с почти 13 млрд до 9,6 млрд рублей. Выручка и чистая прибыль также просели – до 4,1 и 1,8 млрд рублей соответственно.

Четвёртое место – рост по всем фронтам

Владимир Воронин, владелец агрохолдинга «Гелио-Пакс», улучшил позицию с пятой на четвертую. Его активы прибавили 11% и достигли 6,4 млрд рублей, выручка выросла до 6,1 млрд рублей, а чистая прибыль – до 3,6 млрд рублей.

Пятое место – женщина в топ-5

Впервые в пятерку богатейших предпринимателей региона попала женщина. Анастасия Тарасова, основательница компаний «Хеппивеар Юг» и «Фокс компани» (маркетплейс Happywear), заняла пятое место. Её активы оцениваются в 2,7 млрд рублей, выручка достигла 6,4 млрд рублей, чистая прибыль – 814 млн рублей.

Кто еще в первой десятке

В топ-10 также вошли Александр Кочубей, Александр Колесниченко, Сергей Талдыкин, Алексей Цуканов и Анатолий Поляков. Причём Колесниченко, Цуканов и Поляков годом ранее находились во второй десятке, но благодаря улучшенным финансовым показателям поднялись в первую.

Заметные перемещения

Самый быстрый взлет в рейтинге совершила Ольга Орлова, владелица «Царицынского комбината»: она переместилась с 84-го на 16-е место. Её активы удвоились, выручка выросла на 30% до 5,6 млрд рублей, а прибыль увеличилась в 12 раз.

Впервые в первую половину списка вошёл Евгений Байбаков, владеющий пакетом акций ПАО «Волгоградэнергосбыт». Дебютантами рейтинга стали также Ольга Усачева (свиноводческий комплекс «ТопАгро») и Наталья Данилова («Элион-Агро»).

Кто покинул тройку лидеров

Заметное падение показал Рашид Карсаков, владелец торгового дома «Зерно Заволжья». Он покинул тройку лидеров из-за резкого снижения финансовых результатов: выручка сократилась вдвое до 28,1 млрд рублей, а прибыль упала более чем в 20 раз – до 80 млн рублей.

Аграрии – локомотив экономики

Аграрный сектор традиционно доминирует в рейтинге: из ста участников более трети так или иначе связаны с сельским хозяйством. Промышленников в списке – около четверти.

Многие участники рейтинга начинали с небольших фермерских хозяйств или торговых точек в 90-е годы, а сегодня управляют крупными холдингами, работающими на внутреннем и внешнем рынках.