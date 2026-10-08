Волгоградцы пожаловались на сбой Яндекс.Почты





Жители Волгоградской области жалуются на сбой работы Яндекс.Почты. Как рассказали ИА «Высота 102» пользователи, с утра они не могут зайти в почту. При этом у некоторых это все же получилось после многочисленных попыток.

По данным ресурса «Мониторинг сбоев», жители не только волгоградского, но и других регионов России сообщали о проблемах со входом в почту. Из всех жалоб на работу интернета 87% касаются именно сервиса Яндекс.Почта. Еще 6% касаются поисковой системы и еще около 6% - прочих ресурсов Яндекса.

По сообщениям федеральных СМИ, в Яндексе признали масштабный сбой, который произошел в ночь на 8 октября.

В компании сообщили, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городе Сасово Рязанской области в дата-центре произошел пожар. В настоящее время последствия сбоя устраняются, заверили в компании.



