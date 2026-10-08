В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили и другие подробности противоправной деятельности подростка. Выяснилось, что молодой человек нашел в одном из мессенджеров объявление о подработке. Общаясь в переписке с виртуальным работодателем, он понял, что становится участником преступной схемы. Несмотря на это, в период с мая по сентябрь 2026 года он приобретал сим-карты, сообщал куратору их номера и дистанционно подключал их к своему сотовому телефону, используя его в качестве абонентского терминала пропуска трафика.