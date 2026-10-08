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Расследования

Волгоградские силовики задержали 17-летнего пособника взломщиков Госуслуг

Расследования 08.10.2026 09:52
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08.10.2026 09:52




17-летний житель Городищенского района Волгоградской области задержан за участие в организованной группе, которая занималась телефонным мошенничеством. Как сообщили в УФСБ по Волгоградской области, по заданию кураторов он  осуществлял sms-рассылки о взломе аккаунтов Госуслуг на телефонные номера россиян. Несовершеннолетний при этом использовал абонентский терминал пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. При проверке оборудования выяснилось, что с помощью него удалось обмануть жителей других регионов России, которые лишились 350 и 25 тысяч рублей. 

В его жилище обнаружены 103 сим-карты различных операторов сотовой связи, 7 мобильных телефонов и 6 банковских карт, зарегистрированных на подростка. 

Кроме того, обнаружены чаты, через которые злоумышленниками осуществлялся контроль за ходом рассылок и отчет арендатору для получения денежного вознаграждения посредством криптовалюты «USDT». Задержанный признал свою вину. 

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили и другие подробности противоправной деятельности подростка. Выяснилось, что молодой человек   нашел в одном из мессенджеров объявление о подработке. Общаясь в переписке с виртуальным работодателем, он понял, что становится участником преступной схемы. Несмотря на это, в период с мая по сентябрь 2026 года он приобретал сим-карты, сообщал куратору их номера и дистанционно подключал их к своему сотовому телефону, используя его в качестве абонентского терминала пропуска трафика. 

Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Подросток  обвиняется в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ) и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере (ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ). За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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