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Общество

На юге Волгограда под Волго-Донским каналом меняют канализационный коллектор

Общество 08.10.2026 09:53
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08.10.2026 09:53


В Красноармейском районе Волгограда завершаются масштабные работы по реконструкции участка магистрального коллектора, который проходит под Волго-Донским каналом им. Ленина.

Как сообщают «Концессии водоснабжения», две трубы уже проложены под землёй. Их общая длина составляет 534 метра, а диаметр - 800мм. Учитывая, что основная часть трубопровода находится под водой на глубине 26 метров, а рядом есть дорога и железнодорожный мост, то прокладывать новую трубу пришлось методом горизонтально-направленного бурения.

Как поясняет руководитель подрядной организации Игорь Ланг, мощная буровая установка прокладывала новый участок трубы. Перед этим с обеих сторон реки были возведены стены тоннеля, которые постепенно расширялись. Для укрепления стенок используется бентонитовый раствор, изготовленный из особой глины. Этот раствор создаст дополнительную гидроизоляцию для новых труб, предотвращая воздействие агрессивной среды и вибраций.

Новые трубы изготовлены из полиэтилена низкого давления, что сделает их долговечными и безопасными. Введение бентонитового раствора в тоннель обеспечит им дополнительную защиту: при высыхании раствор превратится в прочный барьер, устойчивый к неблагоприятным условиям.

Отметим, для выполнения работ было временно перекрыто движение по улице Удмуртской. Специалисты работали круглосуточно, чтобы минимизировать неудобства для жителей Красноармейского района. Все работы проводятся без прекращения подачи ресурса, а стоки отводятся по старой системе. Осталось построить две канализационные камеры, после чего новый коллектор будет включен в общую сеть.

Подземный дюкер под Волго-Донским судоходным каналом им. Ленина является одним из ключевых участков городской системы водоотведения. Он был введён в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. По этому дюкеру отводятся стоки от жителей Кировского района и доканальной части Красноармейского района. Замена коллектора, по информации «Концессии водоснабжения», обеспечит надёжную работу системы водоотведения на длительный срок.

 

 

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