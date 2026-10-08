Волгоградский областной суд поддержал требования прокуратуры в вопросе изъятия криминальных миллионов экс-начальника регионального УГИБДД Александра Степанова. Освобождённому от уголовного преследования бывшему полицейскому предстоит выплатить сумму злополучной взятки, вызвавшей интерес коллег из силовых структур.

Напомним, как ранее сообщала редакция, с января 2022 года по сентябрь 2023 года Степанов оказывал покровительство руководству ООО «Автобаза». Коммерсанты получили эксклюзивное обслуживание по оформлению спецразрешений на перевозку крупногабаритного оборудования, а также непривлечение к ответственности за нарушение ПДД. Цена вопроса – 2,5 млн рублей.

Чтобы не привлекать внимание к криминальным доходам, взятка была проведена через цепочку аффилированных компаний в рамках фиктивных договоров между ООО «Автобаза», ООО «РИО» и ООО «Строй-134». В конечном итоге средства обрели осязаемую форму в виде услуг по строительству автомойки для большегрузов в Орловке Городищенского района Волгоградской области. Объект был оформлен на тестя экс-начальника регионального УГИБДД.

Действия полицейского квалифицированы следствием по ч. 6 ст. 290 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, однако в январе 2026 года фигурант подписал контракт и отправился на передовую СВО. Уже в июле 2026 года военная часть экс-руководителя региональной Госавтоинспекции обратилась в суд с ходатайством об освобождении Александра Степанова от уголовной ответственности. Последнее было поддержано Центральным районным судом, однако с оговоркой о конфискации и изъятии в доход государства автомойки.

Однако ранее Краснооктябрьский районный суд уже изымал в доход государства данный объект, в связи с чем прокуратура обратилась в Волгоградский областной суд с требованием скорректировать формулировки, обязав силовика дополнительно выплатить сумму взятки в размере 2,5 млн рублей. Апелляционная инстанция встала на сторону надзорного ведомства и постановила конфисковать криминальные доходы, эквивалентные сумме взятки. В остальной части приговор оставлен без изменений.