Телеканал ТОЧКА.РФ (производится компанией «Ред Медиа») представил восьмой сезон программы «Горизонт приключений» и передал заповедным территориям региона 60 фотоловушек для наблюдения за дикими животными в рамках старта нового этапа ежегодного экологического проекта компании.





7 октября в Волгограде, в историческом парке «Россия – Моя история», состоялась пресс-конференция, посвященная премьере нового сезона сериала о путешествиях по России «Горизонт приключений. Волга» и старту экологической инициативы компании «Ред Медиа» на заповедных территориях Поволжья. В конференции приняли участие представители компании, Жигулевского государственного заповедника, государственного природного биосферного заповедника «Черные земли», Астраханского государственного заповедника, профильных ведомств Волгоградской области, а также журналисты федеральных и региональных СМИ.

О значении нового сезона «Горизонта приключений» для продвижения туристического потенциала региона рассказали представители Волгоградской области и Волгограда.





Елена Курносова, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области:

– Проект «Горизонт приключений» для продвижения Волгоградской области как территории, комфортной и интересной для туризма, безусловно, очень важен. Он говорит о том, что такое Волга, почему это душа России и почему именно в Волгоградскую область нужно приехать, чтобы понять, какое значение Волга как река и как природный объект имеет. Ну и, конечно же, хочется отметить, что программа очень глубоко и в то же время очень ярко представила места, куда порой туристы не заглядывают, и места, которые, наоборот, очень популярны среди путешественников. Очень надеемся, что цикл программ будет полезен, интересен и поспособствует тому, чтобы туристы принимали решение путешествовать по Волгоградской области.





Александр Синютин, Председатель Комитета молодёжной политики и туризма администрации г. Волгограда:

– Сегодня я остался под большим впечатлением и от себя лично хочу поблагодарить компанию «Ред Медиа» за то, что она занимается очень важным делом – освещением туристических мест, которые есть в необъятной России. Действительно, посмотрев выпуски программы «Горизонт приключений», каждый житель нашей страны может ознакомиться с тем богатейшим наследием, богатейшим туристическим потенциалом, который существует в нашей стране. И компания выполняет очень важную миссию, потому что несет эту информацию в массы. Поэтому я уверен, что у программы большое будущее – я желаю компании «Ред Медиа» от себя лично, конечно же, удачи и успехов.

Восьмой сезон «Горизонта приключений» посвящен Поволжью. Маршрут стал самым длинным за всю историю проекта и прошел через Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Республику Калмыкия.





Стас Румянцев, ведущий программы «Горизонт приключений»:

– Съемки «Горизонта приключений» — это всегда яркое приключение и новые открытия. Но этот сезон в Поволжье точно побил все рекорды. Во-первых, большую часть маршрута мы преодолевали по воде – на лодках, катерах, теплоходах, современных круизных лайнерах и даже на древнерусской ладье. Во-вторых, впервые за всю историю длина маршрута вышла за 2000 км. И, наконец, в-третьих, этот сезон стал самым эклектичным – так быстро сменялись культуры, кухня и образы городов. Надеюсь, зрители тоже смогут оценить масштаб Поволжья, его невероятную атмосферу и тоже отправиться в путешествие по великой реке.

В рамках пресс-конференции был дан старт новому этапу экологической инициативы «Ред Медиа», которая является внеэфирным продолжением «Горизонта приключений». В регионах, вошедших в маршрут нового сезона программы, расположены Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» и Астраханский государственный заповедник. Именно они стали участниками экологической инициативы «Ред Медиа».

Телеканал о путешествиях ТОЧКА.РФ передал в дар заповедникам 60 профессиональных фотоловушек. Цифровые камеры слежения будут установлены на охраняемых заповедных территориях и включены в общую систему научно-технического мониторинга.





Ирина Дороган, генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа»:

– Мы рады, что наша идея – выйти за рамки стандартного телевизионного эфира – получила такое развитие и такую широкую географию. Начавшись как одно доброе дело, она превратилась в полноценную, масштабную экоинициативу, в которой задействованы уже десятки заповедных территорий страны. Благодаря экологической инициативе заповедники смогли усилить собственные системы мониторинга редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных. За время реализации проекта наши фотоловушки помогли специалистам получить целый ряд важных наблюдений. И мы очень рады, что с каждым годом карта новых маршрутов «Горизонта приключений» становится всё разнообразнее и наши фотоловушки работают на благо сохранения природы России.

О том, как фотоловушки будут использоваться в работе и какую роль такие проекты играют в сохранении и популяризации природного наследия, рассказали представители заповедников.





Алеся Голышева, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму ФГБУ «Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина»:

– Хочу сказать большое спасибо компании «Ред Медиа» за то, что она включается в вопрос экологии, который сейчас очень остро стоит. Задача заповедника состоит не только в том, чтобы проводить научную деятельность: это и охрана природы, и экопросветительская работа. И сегодня вы подарили нам «глаза», которые позволяют наблюдать за природой, не вмешиваясь в процесс, давая нам возможность эффективнее выполнять нашу работу. Не так давно у нас появилась рубрика «Заповедные Жигули», которая демонстрирует видео с фотоловушек. И когда аудитории, неважно, детской или взрослой, на различных мероприятиях мы показываем фрагменты видеозаписей, это не оставляет никого равнодушным. Это мягкий инструмент воздействия, направленный на то, чтобы люди прониклись, полюбили дикую природу и стали бережнее к ней относиться.





Антон Абушин, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли»:

– Я рад, что частью этого проекта стала родная и близкая моему сердцу Калмыкия. Для нас очень важно, что благодаря инициативе «Ред Медиа» о регионе и его уникальной природе узнает больше людей по всей России. У нас обитают сайгаки – уникальные животные, которые в России постоянно обитают только в Калмыкии. Их численность растет, и мы ожидаем, что к 2030 году она достигнет 200 тысяч особей. При этом мы понимаем, что без участия человека эффективно сохранять эту популяцию невозможно. Фотоловушки мы сможем установить на местах водопоя и благодаря этому получать качественные кадры и фиксировать интересные сцены из жизни диких животных.





Николай Цымлянский, директор ФГБУ «Астраханский государственный заповедник»:

– Хочу поблагодарить компанию «Ред Медиа» за внимание к природе и экологии. Такие проекты очень важны, потому что одна из наших главных задач – менять отношение людей к окружающей среде, показывать красоту российской природы и формировать культуру ее сохранения. Очень важно говорить об этом простым и понятным языком, чтобы люди лучше понимали ценность природы и необходимость бережного отношения к ней. Проекты «Ред Медиа» как раз помогают двигаться в этом направлении. Отдельное спасибо за фотоловушки, переданные заповедникам. Для нас это не просто оборудование, а реальный инструмент работы: они позволяют наблюдать за животными, получать новые материалы и лучше понимать, что происходит на охраняемых территориях. Очень ценно, что «Ред Медиа» не только помогает заповедникам в их работе, но и рассказывает об этой деятельности широкой аудитории, показывая богатство и уникальность российской природы.





Ежегодная экологическая инициатива компании «Ред Медиа» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») с заповедными территориями России реализуется с 2021 года в рамках направления КСО программы «Газпром-Медиа Холдинга» «PRO_Создание» по организации и созданию собственных социально значимых проектов. Цель экологической активности – расширение технических возможностей научных подразделений заповедников для наблюдения за дикими животными и привлечение внимания общественности к уникальной флоре и фауне заповедных территорий России.





За шесть лет участниками проекта стали заповедники Кольского полуострова (2021), Дагестана (2022), Вологодской и Архангельской областей (2023), Северной Осетии (2024), Приморского края (2025) и Поволжья (2026). Проект является лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России».

Фото: Павел Мирошкин / «Городские вести»