



В многоквартирных домах Волгоградской области продолжается установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии. С начала года смонтировано более 15 тысяч таких устройств – и это только часть годового плана, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные «Волгоградэнергосбыта».

Ежемесячно специалисты ресурсоснабжающей организации монтируют порядка двух тысяч приборов, что соответствует плану на год – 24 тысячи устройств. В 2025 году компания ввела в эксплуатацию более 22 тысяч таких счетчиков.

Что дает новый счетчик

Главное отличие интеллектуальных приборов учета – возможность интеграции с системой учета электроэнергии.

– После подключения данные об энергопотреблении передаются автоматически: жильцам больше не нужно ежемесячно снимать и отправлять показания. Это не только удобно, но и снижает риск ошибок в расчетах.

Замена – бесплатно

Установка новых счетчиков, а также замена приборов с истекшим межповерочным интервалом или вышедших из строя счетчиков выполняется бесплатно – это требование федерального законодательства. Работы проводит подрядная организация, которую выбирают по конкурсу.

Однако в компании предупреждают о росте мошеннических схем. Если от имени официального поставщика электроэнергии вам предлагают заменить прибор учета за деньги, – это повод насторожиться.

Осторожность стоит проявить и в случае телефонных звонков с предложением «записаться на бесплатную замену»: под видом заботы злоумышленники могут пытаться получить личные данные.

Показания – до 25-го числа

Тем, у кого счетчик пока обычный, специалисты напоминают: показания принимаются до 25-го числа каждого месяца. Если их не передать, начисления производятся по среднемесячному потреблению – согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Чтобы не забывать о сроках, ПАО «Волгоградэнергосбыт» настроил автоматические напоминания: потребитель получит письмо на электронную почту или push-уведомление на телефон. Для подключения услуги достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте lk.energosale34.ru или установить мобильное приложение «Волгоградэнергосбыт».

Фото: Волгоградэнергосбыт.