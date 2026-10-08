



8 октября в аэропорту Волгограда на фоне дневного налёта БПЛА на московский регион произошёл сбой в расписании приёма и отправления самолётов. Согласно информации интернет-табло воздушной гавани, отменены и задерживаются сразу шесть авиарейсов.

Отменены московские рейсы № DP 6969 и № DP 6970 компании «Победа». С задержкой в четыре часа прибудет в Волгоград рейс № DP 517 этого же перевозчика сообщением с Санкт-Петербургом. Также с четырёхчасовой задержкой приземлится рейс № Y7 951 компании NordStar из Екатеринбурга.

Соответственно, задерживается вылет этих же самолётов в обратном направлении. Рейс № DP 518 «Победы» вылетит в северную столицу в 20:50. Рейс № Y7 952 NordStar покинет Волгоград в 21:45.

Отметим, в настоящее время из-за налёта БПЛА Росавиация вводит ограничения на работу аэропортов московского региона, а также воздушных гаваней центральной России.

Фото из архива ИА «Высота 102»