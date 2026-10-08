



В Краснодарском крае вступил в силу приговор по делу о смертельном ДТП с туристами на неисправном «УАЗе». В колонии отправились Сергей Крбашян и Аркадий Кешешян, организовавшие в августе 2025 года платные экскурсионные поездки. Как установило следствие, транспортное средство находилось в технически неисправном состоянии, а инструктаж по технике безопасности с пассажирами перед поездкой не проводился, сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

Во время одной турпоездки в Лазаревском районе Сочи водитель Сергей Крбашян превысил безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль наехал на дорожное ограждение. Последствия оказались трагическими: погибли два пассажира, один из которых был несовершеннолетним. Еще шесть человек получили травмы.

Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор: Сергею Крбашяну назначено наказание в виде трех с половиной лет в колонии-поселении, Аркадию Кешешяну – три года в колонии общего режима.

По информации пресс-службы судов Краснодарского края, Кешешян пытался обжаловать решение, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.