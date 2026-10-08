Берега озера Эльтон окрасились в багровый цвет





Берега и солончаки вокруг одного из самых знаменитых озер Европы - Эльтона - приобрели необычную окраску: они стали малиново-красными. В облкомприроды объяснили это пиком цветения галофитов, которые умудряются расти на засоленных почвах, где другие растения не выживают.

Особенность галофитов в том, что они запасают воду в стеблях и листьях, что дает им возможность пережить засуху. Однако осенью жизненный цикл этих растений завершается. И перед «смертью» они ярко цветут.

В природном парке «Эльтонский» предостерегают туристов, которые посещают крупнейшее минеральное озеро Европы, от вытаптывания цветов. Передвигаться следует только по тропам, чтобы не повредить корневую систему растений, и, конечно, нельзя собирать букеты.

Фото облкомприроды