Имя расчленителя 8-месячной дочери нашли на мемориале бойцов СВО





В поселке Чертково Ростовской области на новом мемориале участникам Великой Отечественной войны и СВО оказалось высечено имя Якова Майбороды – фигуранта громкого дела об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки. Как сообщает Привет-Ростов, официального подтверждения, что погибший военнослужащий и осужденный – один и тот же человек, пока нет.

Уточняется, что обновленный мемориал открылся в Чертково в конце сентября. Вскоре после открытия внимание местных жителей привлекла одна из гранитных плит: среди имен погибших значится Яков Майборода.

Полный тезка погибшего на СВО и его жена Анастасия Майборода были признаны виновными по делу об убийстве их восьмимесячной дочери. Трагедия произошла 28 апреля 2023 года в Ростове-на-Дону. Первоначально мать девочки заявила в полицию о похищении ребенка, однако в ходе обыска в квартире супругов были обнаружены останки ребенка – тело было расчленено, часть останков пропущена через мясорубку.

Суд приговорил Якова Майбороду к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его супругу Анастасию – к 13 годам. По данным ряда СМИ, Яков Майборода отказался от подачи кассационной жалобы и заключил контракт с Минобороны.

Официального подтверждения, что погибший военнослужащий и осужденный по делу об убийстве – одно и то же лицо, на данный момент не поступало.