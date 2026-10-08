Волгоградстат зафиксировал подорожание электроэнергии на 11%

За период с 29 сентября по 5 октября в Волгоградской области зафиксирован существенный рост стоимости электроэнергии. По данным Волгоградстата, стоимость 100 кВт-часов в регионе увеличилась на 11,36% и составила 734,21 рубля.

Напомним, с 1 октября в регионе стали действовать новые тарифы на электроэнергию. Городские жители с газовыми плитами теперь платят 7,49 рубля за кВт·ч (рост на 76 копеек). Для сельских жителей, а также проживающих в домах с электроплитами и электроотоплением тариф сохранится ниже базового уровня и составит 5,32 рубля за кВт·ч .