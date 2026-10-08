О нюансах расчёта пособий напомнили беременным волгоградкам





Волгоградки, находящиеся в интересном положении, могут рассчитывать на пособие по беременности и родам.



Как сообщает СФР по Волгоградской области, пособие предоставляется работающим женщинам, находящимся в декретном отпуске по беременности и родам, а также тем, кто усыновил ребёнка в возрасте до трёх месяцев.



Кроме того, право на пособие имеют беременные студентки. Основанием для выплаты пособия служит электронный больничный лист, который оформляется лечащим врачом в женской консультации. Продолжительность больничного зависит от обстоятельств. При одноплодной беременности он составляет 140 дней (70 до родов и 70 после), при рождении двойни — 194 дня (84 до родов и 110 после), а при осложнённых родах — 156 дней. Сумма выплаты равна среднему заработку за два года, предшествовавших декретному отпуску, и определяется продолжительностью отпуска.



В 2026 году максимальный размер пособия при рождении одного ребёнка составляет 955 836 рублей, а при рождении двойни или более детей — 1 324 515,60 рублей. Чтобы получить пособие, женщина должна подать заявление по месту работы о предоставлении отпуска по беременности и родам.



В Волгоградской области отделение СФР выплачивает пособие единовременно за весь период отпуска в течение 10 рабочих дней после предоставления необходимых документов. При этом, если женщина уволилась из-за ликвидации компании, она всё равно может получить пособие по беременности и родам, обратившись в региональное отделение Соцфонда. Заявление нужно подать в течение шести месяцев после окончания декретного отпуска. Индивидуальные предприниматели также могут рассчитывать на пособие, если добровольно вступят в систему социального страхования и уплатят взносы в отделение Соцфонда.