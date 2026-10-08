



В Волгограде в преддверии зимнего сезона городские чиновники решили позаботиться об усилении автопарка коммунальных служб. Для устранения последствий снегопадов муниципалитет рассчитывает приобрести 18 спецавтомобилей и прицепов.

- В закупку включены полуприцепы, предназначенные для обработки тротуаров в зимний период песко-соляной смесью, экскаваторы, погрузочная техника, в том числе малоразмерная, и машины для уборки тротуаров, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, техника будет использоваться для содержания тротуаров, площадей и палисадников. Оборудование предполагается взять на условиях лизинга на срок до 31 декабря 2029 года. Победителя аукциона определят в середине октября. Поставка должна быть осуществлена в течение 30-90 дней. На эти цели из бюджета выделено 97,4 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»