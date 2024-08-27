Спорт

Юные волгоградские гандболистки забрали кубок турнира памяти Акопяна

Спорт 27.08.2024 07:44
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27.08.2024 07:44


«Динамо-Синара-2» стало победителем волгоградского турнира памяти Заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна, сообщает V102.RU.
 
Вторая команда бело-голубых провела три победных матча. В первом туре были обыграны одноклубницы из «УОР-Динамо» (34:15). Затем «Динамо-Синара-2» одолело соперниц из Москвы (42:25). В последнем поединке волгоградки выиграли у дубля новороссийской «Черноморочки» (42:28). Таким образом, подопечные Любови Сидоричевой праздновали заслуженный успех на домашних соревнованиях. Серебряным призером мемориала стали гандболистки из «УОР-Динамо», обыгравшие «Черноморочку» (28:27) и столичную команду (30:24). Бронзу завоевал новороссийский клуб.
 
Валентину Минченко организаторы признали лучшим игроком в составе «Динамо-Синары-2», а Анисия Карева отмечена в составе «УОР-Динамо». Дарья Смирнова  из «Динамо-Синары-2» оказалась самой результативной по итогам турнира, а Любовь Сидоричева признана лучшим тренером.
 
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com


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