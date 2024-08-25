RT: радикалы напали на сотрудников ИК-19 во время обыска заключенных

Нападение на сотрудников ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области произошло при обыске радикалов, покинувших промзону, сообщает V102.RU со ссылкой на RT.

— Сначала преступники ударили молотком и ножом в шею сотрудника, который вел досмотр. Когда к нему на помощь бросились коллеги, на них тоже напали. Другие заключенные не поддержали бунт, а, наоборот, помогали спрятаться женщинам, которые работали в медсанчасти и магазине колонии, — цитирует информагентство слова источника RT в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют, как осужденные смогли собрать взрывное устройство в колонии строгого режима.

Напомним, ЧП в ИК-19 вблизи Суровикино произошло 23 августа. Несколько радикалов смогли захватить один из изолированных секторов пенитенциарного учреждения, убив четверых сотрудников УФСИН, а также взяв выживших в заложники.

Спецназ в ходе спецоперации ликвидировал нападавших. Власти сообщили о взятии под контроль волгоградской колонии и начале следственных действий. В облздраве уточнили состояние пострадавших сотрудников ИК.