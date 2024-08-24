



24 августа в комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили ранее опубликованную в СМИ информацию о состоянии пострадавших при нападении радикалов на сотрудников ИК-19. Как сообщает ИА «Высота 102», двое пострадавших находятся в тяжёлом и ещё двое в состоянии средней степени тяжести.







- В Волгоградскую областную клиническую больницу №1 силами санитарной авиации были госпитализированы три пациента. Один из них находится в стабильном состоянии во взрослом отделении нашей больницы. Двое пациентов у нас сейчас находятся в отделении интенсивной терапии. Мы расцениваем их состояние как тяжёлое, но стабильное. В эти минуты проходит консилиум главных внештатных специалистов нашего региона по профилю торакальной хирургии и нейрохирургии для определения дальнейшей тактики ведения пациентов, - рассказала главврач ВОКБ № 1 Наталия Кушнирук.

Напомним, транспортировка четверых пострадавших во время ЧП в ИК-19 сотрудников ФСИН из Суровикинской ЦРБ в Волгоград завершилась в ночь с 23 на 24 августа. В настоящее время пациенты проходят лечение в лучших медицинских учреждениях региона.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, пациент 1983 г.р. находится в больнице скорой медицинской помощи № 25. Его состояние средней степени тяжести. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин 1979 г.р. — в тяжелом состоянии; состояние мужчины 1988 г.р. оценивают как средней степени тяжести.