Власти сообщили о взятии под контроль волгоградской ИК-19

Власти Суровикинского района Волгоградской области прокомментировали оперативную обстановку после штурма ИК-19, которую сегодня, 23 августа, захватили вооруженные заключенные, сообщает V102.RU.
— Правоохранительные органы восстановили правопорядок в ИК-19 и выполняют необходимые следственные мероприятия. Жизни и здоровью жителей города Суровикино и Суровикинского района ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заявил в своем Telegram-канале глава района Роман Слива.
Напомним, захвативших ИК-19 заключенных ликвидировал спецназ. Двоих пострадавших сотрудников УФСИН экстренно доставили в Волгоград, четверо погибли от рук радикалов.
Фото: архив ИА «Высота 102»