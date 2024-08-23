Общество

Власти сообщили о взятии под контроль волгоградской ИК-19

Общество 23.08.2024 19:41
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23.08.2024 19:41


Власти Суровикинского района Волгоградской области прокомментировали оперативную обстановку после штурма ИК-19, которую сегодня, 23 августа, захватили вооруженные заключенные, сообщает V102.RU.  

— Правоохранительные органы восстановили правопорядок в ИК-19 и выполняют необходимые следственные мероприятия. Жизни и здоровью жителей города Суровикино и Суровикинского района ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заявил в своем Telegram-канале глава района Роман Слива. 

Напомним, захвативших ИК-19 заключенных ликвидировал спецназ. Двоих пострадавших сотрудников УФСИН экстренно доставили в Волгоград, четверо погибли от рук радикалов. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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